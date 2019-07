Românul rănit în urma furtunii din nordul Greciei, care și-a pierdut soția și fiul, adus în țară cu o ambulanţă

09:40

O persoană a murit și una a fost rănită în urma unui accident produs, sâmbătă dimineață, pe drumul E85, în județul Vrancea. Potrivit polițiștilor, șoferul unui camion a pătruns pe contrasens și a lovit o mașină care se deplasa regulamentar. Potrivit reprezentanților IPJ Vrancea, accidentul a avut loc, sâmbătă dimineața, pe drumul E85, la ieșire […]