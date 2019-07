BRD Bucharest Open 2019 // VIDEO+FOTO Duel românesc în primul tur! Româncele și-au aflat adversarele » Cum arată tabloul principal

20:50

Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) e campioană la Wimbledon! A trecut în finală de Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), scor 6-2, 6-2.CORESPONDENȚĂ GSP: Luminița Paul, specialistul Gazetei in tenis, și fotoreporterul Raed Krishan sunt acum la Londra, de unde transmit pentru cititorii GSP toate detaliile despre finala Halep - Serena.„Daniel Dobre a plâns după fiecare meci. Am o echipă foarte bună, am oameni foarte buni în jurul meu. ...