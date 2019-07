Ce va face Bogdan Mocanu cu premiul câștigat la Puterea Dragostei

17:50

Premierul Viorica Dăncilă a felicitat-o pe Halep pentru câștigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon, precizând că victoria ei a umplut inimile românilor de bucurie și mândrie. „Felicitări campioanei României! Felicitări, Simona! Ne-ai umplut inimile de bucurie și mândrie!”, a scris Viorica Dăncilă, sâmbătă, pe Facebook. De asemenea, și președintele Klaus Iohannis a felicitat-o […] The post Viorica Dăncilă i-a transmis felicitări Simonei Halep, după victoria de la Wimbledon appeared first on Cancan.ro.