Atac cu un lansator de rachete la sediul unei televiziuni din Ucraina. Care este motivul - VIDEO

17:40

Simona Halep a devenit, sâmbătă, prima românca care a câştigat titlul la Wimbledon, iar noua campioană a turneului britanic a oferit, la finalul meciului cu Serena Williams, primele reacţii. On the Honour Roll #Wimbledon @Simona_Halep pic.twitter.com/HsiGZJn5q3 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019 „Niciodată nu am jucat un meci mai bun. A fost cel mai bun meci. Am lucrat mult pentru a ajunge aici, pentru a juca în faţa Curţii Regale. Am avut emoţii înainte de meci, dar am ştiut că nu e timp...