Am pătruns în ”Regatul farfuriilor din lut”!

19:10

Marele fost fotbalist al echipei naționale a României, Gheorghe Hagi, a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria de la Wimbledon, mulțumindu-i că duce numele României în elita sportului mondial. “Cuvintele sunt prea mici. Felicitari, Simona Halep si multumim pentru ca duci Romania in elita sportului mondial! ???”, a scris legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, pe […] The post Gheorghe Hagi: ”Cuvintele sunt prea mici. Mulțumim, Simona, că duci România în elita sportului mondial!” appeared first on Cancan.ro.