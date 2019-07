Prima reacție a lui Laurențiu Reghecampf, după ce Anamaria Prodan l-a lovit cu pumnul pe Dan Alexa

19:10

Fosta mare gimnastă din România, Nadia Comăneci, a caracterizat-o sâmbătă drept “regina ierbii” pe Simona Halep, după ce aceasta a câştigat turneul de Mare Șlem de la Wimbledon. “Regina ierbii @simonahalep @wimbledon champ”, a scris Nadia Comăneci, sâmbătă, pe Facebook. Simona Halep (7 WTA) a învins-o, sâmbătă, pe Serena Williams (10 WTA), scor 6-2, 6-2 […] The post Ce a spus Nadia Comăneci despre Simona Halep, după victoria de la Wimbledon 2019 appeared first on Cancan.ro.