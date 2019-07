Din impresar, soțul Andreei Bănică a ajuns magnat imobiliar! Lucian Mitrea e proprietarul unei străzi cu blocuri din Ilfov

23:40

Aproape de miezul nopții în România, Simona Halep a postat pe Facebook un mesaj după performanța de la Wimbledon. "Astazi am jucat cel mai bun meci din viata mea si am devenit Campioana la Wimbledon! Inca am impresia ca e un vis... Multumesc tuturor celor care au crezut in mine si m-au sustinut!".