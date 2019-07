PĂRINŢI ŞI COPII TALENTAŢI: Tudor Aaron Istodor, Maia Morgenstern, Claudiu Istodor

Tudor Aaron Istodor este un actor tânăr, talentat, pasionat de teatru şi film. Când îl priveşti, nu poţi spune dacă seamănă fizic cu mama sau tatăl lui. Are ceva din ambele figuri sau expresii ale celor doi părinţi, tot actori - Maia Morgenstern şi Claudiu Istodor. Probabil că talentul artistic l-a moştenit tot de la ei, dar l-a dublat cu multă muncă.***Tudor Aaron Istodor s-a născut la 24 mai 1984. A absolvit în 2007 Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Facultatea de Teatru, secţia Actorie, la clasa profesorului Ion Cojar, potrivit site-ului teatrul-evreiesc.com.ro.A jucat roluri în piese scrise de mari dramaturgi - Anton Cehov, George Bernard Shaw, William Shakespeare, Luigi Pirandello, Horace McCoy, David Mamet, Mario Diament. A lucrat sub bagheta regizorală a unor nume ca Liviu Ciulei, Andrei Şerban, Moshe Yassur, Ryan Whinnem, Eugen Geymant, Zakharia Zalan, Dragoş Galgoţiu.Sursa foto: teatrulmic.ro Dintre rolurile jucate pe scena Teatrului Evreiesc de Stat amintim: Jeff în "Lobby Hero", Rică în "De la Caragiale la Şalom Alehem", Eric Weiss în "Băiatul din Brooklyn", Ross Gardiner în "În vizită la domnul Green", Actorul bun la toate în "Tragedie dentară", Diego Goldstein în "Tangoul final", precizează site-ul teatrul-evreiesc.com.ro.Din filmografia lui Tudor Istodor amintim: "Fixeur" (2016), "Selfie 69" (2016), "Cadences obstinées" (2014), "Domnişoara Christina" (2013), "Luna verde" (2010), "Cendres et sang / Cenuşă şi sânge" (2009), "Weekend cu mama" (2009), "Târziu" (2008), "Blood and Chocolate / Pasiune şi destin (2007), "Bricostory" (2007), "Interior. Scară de bloc" (2007), "Radu+Ana (2007), "Cu inima îndoită" (2006), "Examen" (2006), "Hârtia va fi albastră" (2006), "Lombarzilor 8'' (2006), "Tertium non datur" (2006), "Băieţi buni" (2005).***Maia Morgenstern s-a născut la 1 mai 1962, la Bucureşti. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică ''I.L. Caragiale'' în 1985, la clasa prof. Dem Rădulescu. În perioada 1985-1988 a fost actriţă la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ. În 1988 a primit menţiune la Festivalului Naţional de Film de la Costineşti, pentru rolul din filmul ''Maria şi marea''.Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO În 1989 a devenit actriţă a Teatrului Evreiesc de Stat, iar un an mai târziu, a Teatrului Naţional din Bucureşti. În 1990 a primit premiul UNITER pentru cel mai bun rol feminin, Medeea din ''Trilogia antică'', şi Premiul Naţional ''Lucia Sturdza Bulandra'' pentru cea mai bună actriţă a anului 1990, pentru acelaşi rol, precizează site-ul oficial al actriţei, www.maia-morgenstern.com.În acelaşi an a primit premiul UCIN pentru rolul din filmul ''Cei care plătesc cu viaţa'', iar în 1992 a fost răsplătită cu premiul ''Les stars de demain'', la Geneva, pentru ''Cea mai bună actriţă'' şi Premiul Criticii, pentru rolul din filmul ''Balanţa'', dar şi cu premiul AUR (Asociaţia Umoriştilor Români) pentru acelaşi rol.Debutul în cinematografie a fost în 1983 cu filmul ''Prea cald pentru luna mai'', în regia Mariei Callas Dinescu. De-a lungul carierei a fost răsplătită cu multe premii - premiul revistei Flacăra pentru rolul Ioana Nebuna, din ''Cruciada copiilor'', Premiul Naţional ''Lucia Sturdza Bulandra'' - cea mai bună actriţă a anului pentru rolul Haya, din ''Ghetto'', premiul ''Theatre vivant'' al Radio France International pentru cel mai bun spectacol în franceză - ''Teatru descompus'', premiul UNITER - cea mai bună actriţă a anului pentru rolul din spectacolul ''Astă seară: Lola Blau'', premiul Felix (European Film Awards) pentru rolul din filmul ''Balanţa'' (1993); premiul ''Irina Răchiţeanu Şirianu'' pentru spectacolul ''Dama cu camelii'' (1997); premiul pentru cea mai bună actriţă la Festivalul Emma, Londra, pentru rolul mamei lui Iisus din "Patimile lui Hristos", în regia lui Mel Gibson (2004). Tot în 2004 a devenit societar de onoare al Teatrului Naţional din Bucureşti, iar Parlamentul European de la Strasbourg a desemnat-o ''Actriţa şi Femeia anului 2003''.Alte distincţii importante primite sunt: ''Ordinul Artelor şi Literelor în grad de Cavaler'', în Franţa (2012) şi Ordinul Regal ''Nihil Sine Deo'' (2013), precizează site-ul oficial al actriţei. În 2010 a fost numită ambasador pentru Alianţa Civilizaţiilor în România, iar din 2012 a devenit manager al Teatrului Evreiesc de Stat Bucureşti. Este membră a UNITER şi a UCIN. Face parte din juriul pentru acordarea Premiului Naţional de Excelenţă în Cultura Română.Dintre rolurile în teatru amintim: Mira în ''Şofer/Pictor'', Marga în ''Varşovia: Ghid turistic'', Veta în '' De la Caragiale la Şalom Alehem'', Mathilde în ''Musca spaniolă'', Miss Golde în ''Motke hoţul'', Sarah în ''Amantul'', Frau Hess în ''Frau Hess şi grădinile ei'', Have în '' Mazl tov...and Justice for All'', Mama în ''YOM KIPPUR'', Frumka în ''Yentl'', Marcela Embrich în ''Stele rătăcitoare'', Clara Spodek în ''Tragedie dentară'', Ion Pribeagu în ''Mic şi-al dracu''', Miss Daisy în ''Miss Daisy şi şoferul ei'', Femeia în ''Jocul regilor'', Valeria Duran în ''Tango final'', Kathleen Hogan în ''Parchează maşina la Harvard'', Lola Blau în ''Astă seară: Lola Blau''.Maia Morgenstern a apărut în numeroase filme: ''Secretul lui Bachus'' (1984), ''Marea sfidare'' (1989), ''Rămânerea'' (1990), ''Balanţa'' (1992), ''Cel mai iubit dintre pământeni'' (1993), ''Trahir'' (1993), ''Nostradamus'' (1994), ''A şaptea cameră'' (1995), ''Privirea lui Ulyse'' (1995), ''Fiii Witman'' (1997), ''Omul zilei'' (1997), ''Triunghiul morţii'' (1999), ''Patul lui Procust'' (2001), ''Patimile lui Hristos'' (2004), ''Orient Express'' (2004), ''15'' (2005), ''Eva'' (2010), ''Sânge tânăr, munţi şi brazi'' (2010), ''La fin du silence'' (2011), ''The Secret of Polichinelle'' (2013), ''Domnişoara Christina'' (2013), ''#Selfie 69'' (2016).A jucat şi în seriale de televiziune - ''Căsătorie imposibilă'' (2004) ''Aniela'' (2009), ''Iubire şi onoare'' (2010-2011), ''Las Fierbinţi'' (2012-2015).Maia Morgenstern a jucat cu fiul ei Tudor în piesele de teatru ''Şase personaje în căutarea unui autor'', ''Pescăruşul'', ''Tango final''.***Claudiu Istodor s-a născut la 5 septembrie 1960 şi a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în 1984, la clasa prof. Sanda Manu. După absolvirea Institutului a fost repartizat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, unde a activat până în 1988. Din 2012 este actor la Teatrul Mic din Bucureşti.Sursa foto: www.uniter.ro Dintre spectacolele în care a jucat pe scena Teatrului Mic amintim: "Familia Jeleznov", "Ţinutul din miezul verii", "Rendez-vous pe Lună", "Mutter Courage şi copiii ei", "Pensiune completă", "Visul unei nopţi de vară", "Război cu Troia nu se face", "Povestiri din Canterbury", "Cum iubeşte cealaltă jumătate", "Popcorn", "Viitorul e maculatură", "Valsul câinilor", "Slugă la doi stăpâni", "Trei jobene", "Oameni de zăpadă", "Noaptea încurcăturilor", "Copiii soarelui", "Cercul", "Don Quijote", "Peer Gynt", "Caii la fereastră", precizează site-ul www.teatrulmic.ro.În cinematografie a debutat în 1983, cu pelicula "Dreptate în lanţuri". A mai jucat în filmele: "Ana, mon amour", "Carol I", "La urgenţă", "The Wind in the Willows / Vântul prin sălcii", "Return of the Living Dead: Necropolis", "Gargoyle / Aripile întunericului", "Gunpowder, Treason & Plot / Praf de puşcă, trădare şi complot", "Rivoglio i miei figli / Totul pentru copiii mei", "Sex Traffic", "Patul lui Procust", "Epicenter / Epicentru", "Besat", "Train de vie / Trenul vieţii", "Căpitanul Conan", "Ce facem cu violoncelul?", "Vox Maris", "Dragonworld / Ţinutul Dragonului", "Trei surori", "Hotel de lux", "Furtună în Pacific", "Pas în doi", "Misterele Bucureştilor", potrivit site-ului amintit.AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Anda Badea) Sursa foto deschidere: www.ziarulmetropolis.ro

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres