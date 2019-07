Ziua Franţei: Emmanuel Macron a fost fluierat şi aplaudat la începutul unei parade organizate cu ocazia evenimentului / Mii de militari participă la defilare

08:40

Halep crede că prestaţia din finala turneului londonez a fost cea mai bună din întreaga sa carieră: "Astăzi am jucat cel mai bun meci din viaţa mea şi am devenit Campioană la Wimbledon! Încă am impresia că e un vis... Mulţumesc tuturor celor care au crezut în mine şi m-au susţinut!", a scris românca, pe Facebook. Simona Halep (7 WTA) a învins-o, sâmbătă, pe Serena Williams (10 WTA), scor 6-2, 6-2 şi a câştigat turneul de la Wimbledon, acesta fiind cel de-al doilea titlu de Mare Şlem obţinut de r...