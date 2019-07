Gestul subliminal făcut de Anamaria Prodan la câteva ore după ce i-a dat un pumn în față lui Dan Alexa

22:30

Ioana Tufaru, împreună cu iubitul și fiul ei, au petrecut doua saptamani la mare, în vacanţă. Au ales staţiunea Costineşti, una dintre preferatele tinerilor şi au profitat la maximum de fiecare zi însorită. “Ne place enorm aici, la Costineşti, unde sunt mulţi tineri şi atmosfera este frumoasă. Luca adoră să facă tot felul de forme […] The post Incredibil câți bani a cheltuit Ioana Tufaru în vacanța de la mare! appeared first on Cancan.ro.