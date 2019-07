Cadavru agățat de o salcie, în Cluj-Napoca. Ce au constatat pompierii |FOTO

11:00

Peste două luni, Diana Dumitrescu va deveni mamă pentru prima oară. Actrița a spus pas tuturor proiectelor și își dedică majoritatea timpului ei și bebelușului nenăscut. „Mai am două luni până nasc. Până vine băieţelul pe lume, citesc şi mă uit la filme, am o viaţă de gravidă liniştită. Mă bucur că am şansa asta […]