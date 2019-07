Gafă de proporții făcută de ministrul Educației, Ecaterina Andronescu. Ce a putut să spună despre județul Teleorman

01:20

Pompierii din Bârlad au intervenit, sâmbătă după-amiază, la o fată de trei ani mușcată de față de un câine. Copilul a fost transportat la spitalul din localitate pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. Potrivit reprezentanților ISU Vaslui, pompierii din Bârlad au fost solicitați, sâmbătă, să intervină pentru acordarea primului ajutor unei fetițe de trei ani, care […]