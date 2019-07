Reghe, super-declarații în exclusivitate: “Îmi pare rău pentru Dan Alexa și familia lui! Toate trec în viață…”

11:00

Anamaria Prodan l-a lovit cu pumnul în figură pe Dan Alexa, la finalul meciului Astra Giurgiu – FC Botoșani, disputant sâmbătă seara și încheiat cu scorul de 2-2. Imaginile cu incidentul șocant au fost vizualizate și de oficiali ai Astrei, unde Alexa este antrenor. Petre Buduru, președintele Comitetului Director al clubului, a oferit primele declarații, […] The post EXCLUSIV. Prima reacție a clubului Astra, după ce Dan Alexa a fost lovit de Anamaria Prodan la Giurgiu appeared first on Cancan.ro.