Laura Cosoi, despre vacanța din Bali, alături de soțul și fiica ei: ”M-am străduit”

Un croșeu de dreapta l-a lovit pe Dan Alexa în pometele stâng! Croșeul a fost al Anamariei Prodan, supărată pe antrenorul Astrei Giurgiu, motivele doar el le știu, dincolo de speculații. La câteva minute după incident, Alexa pleca alături de Andrada, iubita lui. Urmele loviturii s-au văzut. Cum arăta fața lui Dan Alexa când a […]