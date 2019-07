Erdogan: Donald Trump are autoritatea de a evita sancţiunile împotriva Turciei şi trebuie să găsească ''o cale de mijloc''

15:20

Piaţa neagră a ţigaretelor a scăzut în luna mai 2019 la 14,9% din totalul consumului, cu 0,3 puncte procentuale (p.p.) mai puţin faţă de martie şi cu 2,4 p.p. comparativ cu ianuarie 2019, conform unui studiu Novel Research.Un nivel de sub 15% al contrabandei nu s-a mai înregistrat de trei ani, însă categoria ţigaretele 'cheap-whites', respectiv cele produse legal în altă ţară şi vândute ilegal în România, au consemnat cel mai mare nivel din ultimii zece ani."Regiunea nord-est continuă să fie cea mai afectată de comerţului ilegal şi în mai, cu toate că se află în scădere cu 6,6 p.p. până la 30,7%. Piaţa neagră se menţine la niveluri ridicate şi în sud-vest (26,4%), vest (22,3%) şi est (14,6%, în creştere cu 7,7 p.p. faţă de martie). Din punct de vedere al provenienţei, 'cheap whites' (ţigarete no-name, produse legal sau ilegal şi destinate pieţei negre) continuă să fie principala sursă şi se află în mai într-o creştere abruptă, de 11,9 p.p. până la 66,9%, cel mai mare procent din ultimii zece ani. Ponderea produselor din tutun provenite ilegal din Moldova (14,7%), Ucraina (9,3%) ?i Serbia (0,1%) este relativ constantă", a declarat Marian Marcu, director general Novel Research. Potrivit directorului Juridic şi Relaţii Publice, British American Tobacco (BAT), Ileana Dumitru, aceste date statistice arată că în piaţă ajung mai puţine produse pentru care nu se plătesc taxe şi care nu respectă nicio reglementare."Înregistrăm cel mai scăzut nivel al contrabandei din ultimii trei ani, ceea ce înseamnă că în piaţă ajung mai puţine produse pentru care nu se plătesc taxe şi care nu respectă nicio reglementare. În primul semestru al lui 2019, rezultatul a fost creşterea încasărilor la bugetul de stat din accizele plătite de companiile din tutun. Dar pentru a putea menţine tendinţa de scădere este imperativ ca programele de informare şi educare derulate de către mediul de afaceri să continue să fie dublate de eforturile autorităţilor de control atât la graniţa ţării, cât şi în zonele de vânzare ale produselor ilegale", spune Ileana Dumitru.În opinia sa, toate aceste eforturi pot fi anulate de iniţiative radicale, cum ar fi recent propusa interzicere a expunerii produselor din tutun în cele peste 70.000 de magazine din România şi taxarea lor suplimentară."Vândute de sub tejghea, produsele legale vor fi uşor de substituit cu cele ilegale, mai ales în judeţele de frontieră, unde contrabanda e dominantă", afirmă reprezentantul BAT.La rândul său, Gilda Lazăr, director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova şi Bulgaria susţine că în această perioadă s-au derulat operaţiuni importante în Moldova şi Ucraina, operaţiuni care, alături de intensificarea acţiunilor autorităţilor de aplicare a legii din România, în parteneriat cu companiile legale, s-au reflectat în scăderea contrabandei."JTI a donat în martie Poliţiei de Frontieră echipamente de ultimă generaţie, inclusiv drone pentru monitorizarea frontierelor. Începând din 2010, am donat Vămii peste 50 de câini şi echipamente de transport, iar în septembrie, vom dona alţi 11 câini care îi vor înlocui pe cei care au împlinit vârsta de pensionare. De asemenea, suntem pregătiţi de lansarea campaniei publice anuale, a noua de acest gen, de informare şi conştientizare a periculozităţii fenomenului de contrabandă. Vom continua, aşadar, să investim în programe anticontrabandă, eficiente şi adaptate realităţilor locale, în paralel cu eforturile costisitoare pentru conformarea la un cadru de reglementare din ce în ce mai restrictiv, inclusiv implementarea sistemului de trasabilitate Track & Trace, care va monitoriza doar ţigaretele produse în UE, deşi 90% din piaţa neagră provine din afara Uniunii. O altă mostră de legislaţie inutilă şi complicată, de sorginte ideologică, iniţiată la presiunea activiştilor anti-tutun, pentru care, de altfel, contrabanda e o falsă problemă", a subliniat Gilda Lazăr.Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTO În pofida scăderii contrabandei cu ţigări, reprezentanţii din industrie sunt îngrijoraţi de creşterea fără precedent a categoriei 'cheap-whites' (ţigarete produse legal în altă ţară şi vândute ilegal în România)."Este îmbucurător că piaţa neagră înregistrează o scădere pentru a doua oară consecutiv. În schimb, este îngrijorătoare creşterea fără precedent a categoriei 'cheap-whites', ceea ce arată totuşi vulnerabilitatea României, stat membru cu una dintre cele mai întinse frontiere externe a Uniunii Europene şi cel mai mare nivel al comerţului ilegal cu ţigarete din Europa de Est. Ca urmare, este absolut necesar ca eforturile autorităţilor să continue în direcţia aplicării legii pentru combaterea contrabandei", declară Alexandra Olaru, Director External Affairs, Philip Morris România. .Ea consideră că este nevoie de o strategie de combatere a comerţului ilegal la nivel naţional, care să implice toţi factorii cu putere de decizie asupra unui sector economic care este al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul statului, cu peste 3 miliarde de euro virate anual.Reprezentantul Imperial Tobacco România consideră că autorităţile de aplicare a legii îşi îndeplinesc misiunea, chiar dacă trebuie să apere cea mai lungă frontieră non-UE, de 2.300 km."Inspectorii vamali au confiscat ţigarete contrafăcute, la sfârşitul lunii aprilie, în valoare de 1,2 milioane de lei, marfă ascunsă în două camionete. În Sighetu Marmaţiei, poliţiştii de frontieră au confiscat în martie, ţigări de contrabandă din Ucraina, în valoare de peste 1 milion de lei. Iniţiativele radicale împotriva industriei tutunului sau propunerile exagerate pentru noi restricţii adresate pieţei legale a ţigaretelor (interzicerea expunerii pachetelor în magazine), vor declanşa expansiunea pieţei negre şi vor alimenta organizaţiile de crimă organizată, în special în zonele în care contrabanda este deja o problemă gravă. Aceste restricţii vor anula toate eforturile făcute până în prezent de către autorităţi şi vor submina dezvoltarea viitoare a acestor zone", a declarat Valentin Canură, Sales Development Manager, Imperial Tobacco România. Vicepreşedintele ANAF, Ştefan Cosmin Doliş, a subliniat că echipele de supraveghere şi control vamal de la nivel central, regional şi local, au confiscat în primele şase luni ale anului 2019 un număr de 25.284.426 ţigarete, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut când au fost confiscate doar 11.534.990 ţigarete. De asemenea, şi poliţiştii de frontieră au descoperit şi confiscat în urma misiunilor desfăşurate în primele şase luni ale acestui an, independent sau în colaborare cu alte instituţii ale statului, aproximativ 2,4 milioane de pachete cu ţigări provenite din contrabandă, în valoare de peste 24 milioane lei.În acest context, producătorii de ţigarete consideră că, pentru reducerea traficului ilicit, sunt necesare mai multe schimbări legislative pe care, împreună cu autorităţile de aplicare a legii, le solicită fără succes de mai mulţi ani.Astfel, pe lângă reglementarea unitară, pe criteriu cantitativ, a infracţiunii de contrabandă cu ţigarete, este necesară intensificarea operaţiunilor la punctele de trecere a frontierei interne a UE, cu Bulgaria şi Ungaria, locurile de acces pentru produsele 'cheap whites' şi tutun brut, precum şi stabilirea unor atribuţii specifice pentru poliţia locală şi jandarmerie, întrucât comerţul ilegal cu ţigarete se desfăşoară aproape nestingherit în zona de competenţă a acestora - pieţe, oboare, staţii de metrou. Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier. AGERPRES/(AS - editor: Mariana Nica, editor online: Anda Badea)