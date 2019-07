Cum arată cea mai frumoasă plajă din lume. Este un paradis aproape de România

17:30

Wimbledon 2019 | Prima reacţie a Simonei Halep, după ce a câştigat finala: "Îi mulţumesc ţării mele! Vă mulţumesc tuturor". Cum s-a ajuns la acest moment istoric Simona Halep a devenit prima românca ce a câştigat titlul la Wimbledon, iar noua campioană a turneului britanic a oferit, la finalul meciului cu Serena Williams, primele reacţii. "Niciodată nu am jucat un meci mai bun. A fost cel mai bun meci. Am lucrat mult pentru a ajunge aici, pentru a juca în faţa Curţii Regale. Am avut emoţii înai...