Mugurel Vrabete cântă cu Holograf în weekenduri și singur în timpul săptămânii. “Bagă” blues la terase pentru turiștii de la mare

18:20

Simona Halep e campioană la Wimbledon după ce-a trecut în finală de Serena Williams cu scorul de 6-2, 6-2. Cu aceasta ocazie românca a intrat în rândul membrilor de onoare al All England Lawn Tennis and Croquet Club, unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din lume. Sunt doar două posibilităţi ca o persoană să intre […] Post-ul Simona Halep a intrat în All England Club, unul dintre cele mai exclusiviste din lume, cu doar 565 de membri apare prima dată în Libertatea.ro.