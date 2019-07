Sofia Chiţoran, bunica de 83 de ani angajată ca femeie de serviciu la grădiniţă, nu vrea să renunțe la slujbă

16:50

Plecată de ani buni peste ocean, artista a reușit să strângă bani, astfel încât să-și poată cumpăra o casă. Această dorință i s-a îndeplinit recent, iar primul om care i-a trecut pragul a fost chiar un preot. Fosta cântăreața a trupei DEMO a hotărât, în urmă cu câțiva ani, să se mute peste ocean și […] The post Anamaria Ferentz a reușit să-și cumpere o casă în Statele Unite, iar la scurt timp a chemat un preot. Care a fost motivul appeared first on Cancan.ro.