Tăriceanu, anunţ neaşteptat despre prezidenţiale: Dacă nu avem candidat comun cu PSD, ne gândim la o altă alianţă / Dacă l-ar avea contracandidat pe Klaus Iohannis: Absolut voi câştiga

„Absolut. Da, acest lucru vi-l spun fără doar şi poate (întrebat dacă va candida la prezidenţiale - n.r.). Împreună cu colegii mei am analizat acest lucru, dar această candidatură ar fi mult mai util să aibă o susţinere cât mai largă, adică să fie din partea PSD-ALDE şi poate mult mai mult. Am văzut că există dorinţă din parte parterilor noştri de a avea o candidatură cât mai puternică şi cred că o candidatură comună. Dacă nu vom reuşi să avem un candidat comun cu PSD, sigur după 23 iulie vom co...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gandul