VIITORUL - DINAMO // liveTEXT de la 21:00 » Gică Hagi și Eugen Neagoe, față în față în ultimul meci al etapei din Liga 1! Echipele probabile + cote

23:30

FCSB a trecut de Hermannstadt, scor 4-3. Costel Enache, antrenorul oaspeților, vede un potențial încă neexploatat în cazul formației sale.„Mă deranjează că am avut o mentalitate paguboasă. După primul gol primit, am avut o cădere din punct de vedere mental. Am jucători cu experiență, mă aștept de la ei să nu mai comită astfel de greșeli. Nu trebuia să fim dezechilibrați. Trebuia să continuăm să facem ce am discutat la antrenamente. ...