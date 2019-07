Mesajul trist publicat de soția lui Ilie Balaci, după moartea acestuia. „Astăzi…44 ani de căsătorie”

08:20

Pe băieții de la care îmi cumpăr tutun încă nu i-am convins să-mi răspundă în franceză. Accentul, pronunția, bâlbele mă dau de gol. Mă pot exprima bine doar în engleză și română. Încă n-am studiat cărți despre limba țării în care locuiesc de un an. Poate pentru că niciodată n-am crezut că rămân. Am încercat […] Post-ul Un an departe. Cum trăim în orașele Europei pe care le-au idealizat bunicii noștri apare prima dată în Libertatea.ro.