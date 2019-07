Microbuz plin cu turiști, blocat pe Transalpina într-o zonă cu apă și nămol

09:20

După o pauză de aproape două luni, Andrei Ștefănescu s-a întors alături de colegele lui, la cârma emisiunii matinale de la Antena Stars. În toată perioada cât a lipsit, acesta a filmat pentru un alt show tv. „Am mai slăbit, da, am mai slăbit, sunt bronzat. Am luat lecţii de dans. Mă bucur că v-am […]