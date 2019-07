Un bărbat a fost găsit pe stradă, inconștient cu un plic de bani lângă el. Ce s-a întâmplat cu aceasta

14:20

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a coborât la 3,13%, cel mai scăzut nivel din martie până în prezent, potrivit datelor publicate, marţi, de Banca Naţională a României (BNR). Luni, indicele a scăzut la 3,15%. Marţi, ROBOR la 3 luni a ajuns la 3,13%,