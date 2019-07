Alegeri/Ursula von der Leyen: "Putem fi mândri de Europa" (Macron)

20:50

Jucătoarea de tenis Irina Begu a declarat, marţi, după calificarea în optimile de finală la BRD Bucharest Open, că speră să câştige la turneul din Capitală încrederea de care are nevoie pentru a urca în clasament."Am început mai lent şi oarecum încordată meciul cu Aleksandra Krunic. Îmi doream foarte mult să joc bine şi aveam emoţii. Mă bucur că am reuşit să revin de la 1-4 şi să devin mai agresivă. Şi mă bucur că am terminat în 2 seturi acest meci. Eu ştiam de la început ce să fac, dar pentru că aveam emoţii şi nu eram foarte realaxată, nu mă mişcam. Dar când s-a făcut 4-1 m-am relaxat şi mi-am spus că trebuie să încep să joc mai agresiv pentru că nu mai am nimic de pierdut. Practic acolo s-a schimbat jocul, am returnat mult mai bine, pentru că ea conducea atunci meciul. Am prins mai multă încredere şi m-am simţit mult mai bine pe teren din acel moment. Mi-aş dori să îmi apăr titlul la dublu câştigat aici anul trecut şi să joc cât mai bine şi la simplu. Însă e important să iau meci cu meci. Pentru că am nevoie de cât mai multe meciuri în picioare. Sper ca la Bucureşti să câştig încrederea de care am nevoie", a spus Begu într-o conferinţă de presă.Jucătoarea română a menţionat că nu are prea multe informaţii despre Kaja Juvan, adversara din turul doi. "Ştiu prea puţin spre deloc despre Kaja Juvan. Însă în seara asta o să îmi fac temele, voi discuta cu antrenorul meu şi voi încerca să fac o tatică bună. Faptul că am jucat în anii precedenţi acasă şi că la Fed Cup am avut ocazia să joc cu un public numeros m-a ajutat, iar acum că joc aici nu este o presiune. Din contră, mă bucur foarte mult că am ocazia să mai stau şi pe acasă", a menţionat Irina Begu.Irina Camelia Begu s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale BRD Bucharest Open, turneu dotat cu premii totale de 250.000 de dolari şi găzduit de Arenele BNR din Capitală, după ce a învins-o pe Aleksandra Krunic (Serbia) cu scorul de 7-5, 6-1.Begu, numărul 112 WTA, va evolua în optimi împotriva slovenei Kaja Juvan (nr. 111 mondial), cea care a învins-o, marţi, pe Isabella Şinikova, scor 5-7, 6-1, 6-1.Prin calificarea în optimile de finală, Irina Camelia Begu şi-a asigurat 3.310 dolari şi 30 de puncte WTA.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Irina Giurgiu)