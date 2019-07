Decizie cu iz de teorie a conspiraţiei. Congresul american investighează dacă Pentagonul a folosit căpuşe şi alte insecte infectate ca arme biologice

19:45

Dansatorul şi coregraful Gigi Căciuleanu, inspirat de farmecul şi unicitatea Amfiteatrului în aer liber şi entuziasmat de creativitatea tinerilor actori selecţionaţi la Gala HOP, al cărei director artistic este în acest an, pregăteşte o premieră absolută: On the Roof.