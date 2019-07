Lavinia Pîrva a recunoscut cum se descurcă Ștefan Bănică Jr. în rolul de proaspăt tătic

19:40

La scurt timp după incidentul uluitor de la finalul partidei dintre Astra Giurgiu și FC Botoșani, care a fost pus, inițial, pe seama geloziei, gurile rele au vehiculat că divorțul ar fi iminent între Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan. Din câte se pare, adevărul este cu totul altul, iar relația dintre cei doi este mai […]