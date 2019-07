BRD BUCHAREST OPEN // FOTO + VIDEO Ce maraton! Ana Bogdan a pierdut dramatic în fața Anastasijei Sevastova, în cel mai spectaculos meci al turneului

11:10

Daniel Dobre (51 de ani), antrenorul Simonei Halep (27 de ani, 4 WTA), a vorbit despre relația pe care o are cu proaspăt câștigătoarea de la Wimbledon și despre reacțiile nervoase pe care fostul lider WTA le are.„Are momente în care se descurcă mereu singură, dar și momente când are nevoie de lojă, de susținere. Simte că are nevoie să își ia energia astfel. Dar oamenii nu înțeleg asta. ...