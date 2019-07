Fotbal: CFR Cluj, calificată în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, după 3-1 cu FC Astana

23:20

Jucătoarea de tenis Simona Halep a afirmat, miercuri seara, în cadrul evenimentului de pe Arena Naţională în care şi-a prezentat trofeul câştigat la Wimbledon, că speră ca victoria sa să dea mai multă încredere oamenilor, iar aceştia să se gândească la faptul că "orice e posibil atunci când crezi în tine"."Vreau să vă mulţumesc pentru toată energia pe care mi-o transmiteţi mereu. O simt şi atunci când merg la turnee, pentru că sunt mereu mulţi români alături de mine. Este un lucru deosebit că aţi venit atât de mulţi în seara asta. Este extraordinar că îmi transmiteţi atâta energie, atâta iubire. Ştiu că avem nevoie de un model în viaţă ca să fim inspiraţi şi motivaţi, dar cel mai important lucru e să credem în noi. Iar dacă reuşim să credem în noi, cu puterea noastră interioară putem să facem orice. Eu nu prea am vrut să închid gura nimănui, am vrut doar să deschid mentalitatea spre un vis măreţ. Realizându-l, cred că am inspirat foarte mulţi copii şi mulţi oameni. Pentru că atunci când crezi în tine şi eşti convins că nimic nu e imposibil, ai şanse mai bune să realizezi ceea ce ai visat mereu. Sper ca această victorie de la Wimbledon să dea mai multă încredere oamenilor că orice e posibil atunci când crezi în tine", a afirmat numărul 4 mondial în faţa celor 20.000 de bucureşteni."După ce am câştigat la Roland Garros am simţit că m-am eliberat de toată presiunea şi că munca pe care am făcut-o 20 de ani a fost cu folos. La Wimbledon, când am câştigat ultimul punct al finalei am realizat că am cucerit un trofeu pe care nici măcar nu l-am visat. Mereu au fost oameni alături de mine şi m-au motivat, indiferent cât de grele au fost momentele în cariera mea. Le mulţumesc celor care m-au motivat şi mi-au transmis că trebuie să merg mai departe, să fiu mai puternică, să muncesc mai mult şi să realizez ceea ce probabil nimeni nu şi-a închipuit în ţara noastră. Vă doresc numai bine şi mulţumesc că aţi fost alături de mine într-un moment frumos", a adăugat ea.Simona Halep a menţionat că după turneul US Open va merge în marile oraşe din ţară pentru a descoperi copii talentaţi la tenis. "Împreună cu Federaţia Română de Tenis voi face un proiect. Mai exact vom merge prin ţară după US Open, atunci când o să am şi eu o perioadă mai liberă, să alegem cât mai mulţi copii şi să îi îndrumăm spre performanţă. Să le arătăm drumul, unul greu, dar în acelaşi timp frumos, care poate aduce multă bucurie acestui popor", a precizat Halep.Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 4 în clasamentul WTA, a prezentat trofeul câştigat la turneul de la Wimbledon, al doilea de Mare Şlem din carieră după Roland Garros, miercuri seara, în cadrul unei ceremonii organizate pe Arena Naţională din Capitală la care au participat aproximativ 20.000 de bucureşteni.Tineri, părinţi împreună cu copii, dar şi persoane de vârsta a treia, au venit pe cel mai mare stadion din ţară pentru a-i face o primire călduroasă primei jucătoare de tenis din istoria României care s-a impus pe iarba londoneză în proba de simplu.Simona Halep a fost întâmpinată la intrarea pe teren de 12 mari sportivi români. Purtând steaguri, Ilie Năstase, Gheorghe Popescu, Marius Urzică, Diana Bulimar, Gabriela Szabo, Ionela Tîrlea, Monica Roşu, Mihai Leu, Marian Drăgulescu, Paula Ivan, Alina Dumitru şi Doina Melinte i-au făcut o primire triumfală câştigătoarei de la Wimbledon.Jucătoarea română de tenis Simona Halep a câştigat turneul de la Wimbledon, după ce a învins-o, la 13 iulie, în finală, pe americanca Serena Williams cu scorul de 6-2, 6-2. Halep a adus României primul titlu la simplu la Wimbledon, după două finale pierdute de Ilie Năstase, în 1972, cu Stan Smith (SUA) şi 1976, cu Bjorn Borg (Suedia).Halep a obţinut al doilea său titlu de Mare Şlem din palmares, după succesul înregistrat în 2018, la Roland Garros.Jucătoarea română în vârstă de 27 de ani a primit un cec de 2.350.000 lire sterline şi 2.000 de puncte, iar Williams s-a ales cu 1.175.000 lire şi 1.300 de puncte WTA.Halep, care jucat a cincea finală de Grand Slam, după trei la Roland Garros şi una la Australian Open, s-a impus în faţa uneia dintre cele mai bune jucătoare din istoria tenisului, Serena având şapte titluri la Wimbledon (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016) şi 23 de Mare Şlem în carieră. Williams a jucat anul trecut finala la All England Club şi la US Open. Dintre turneele de Mare Şlem, Simona nu a reuşit să ajungă în finala de la US Open, unde are o semifinală în 2015. Anul acesta, Halep a atins optimile la Australian Open şi sferturile la Roland Garros.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru)