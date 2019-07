Ex-ul Oanei Zăvoranu (șefulețul de la Externe) s-a combinat cu aventuroasa doamnă Gârbea!

16:50

Mai are foarte puțin până își va strânge fetița la piept, dar Karmen Minune este extrem de activă. Mândră de burtica ei, artista a îmbrăcat serile trecute o rochie mulată. Peste puțin timp, Karmen Minune va deveni mămică, pentru prima oară, în luna august și este în culmea fericirii. Artista și Bogdan Căplescu, proaspătul ei