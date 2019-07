Zi decisivă în cazul Sorina! Judecătorii hotărăsc astăzi dacă fetița poate pleca în Statele Unite

18:20

Liderul interlop mexican Joaquín "El Chapo" Guzmán a fost condamnat, miercuri, la închisoare pe viață de către o instanță din Statele Unite, potrivit BBC. Pe lângă pedeapsa de închisoare pe viață, instanța l-a condamnat la încă 30 de ani de închisoare. De asemenea, instanța a decis că acesta va trebui să plătească 12,6 miliarde de