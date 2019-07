Prognoza meteo pentru 18 iulie. Cum va fi vremea în Capitală și în alte zonă din țară

07:00

Ministerul Sănătății are un sistem de răspuns de la pacienți, care însă funcționează defectuos și, în loc să-l îmbunătățească, se îndreaptă către ceva ce seamănă cu flagrantul procurorilor Sorina Pintea a anunţat că trimite deja în spitale ”pacienţi sub acoperire”, de vreo trei săptămâni chiar. Ca toată lumea, am ridicat din sprâncene, mai ales că […] Post-ul În loc de “pacienţii sub acoperire”, de ce nu putem întreba pacienţii reali de ce obstacole se lovesc? apare prima dată în Libertatea.