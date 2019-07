Costel Corduneanu, mesaj pentru Sile Cămătaru. “Singurul care a fost și…”

00:00

Toni Iuruc este milionarul care a scos-o pe Simona Halep la o cină (mai mult decât) intimă. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini și amănunte de ultimă oră. Surse DAS, categoria A, susțin că super-campioana de la Wimbledon a început o relație cu un afacerist în vârstă de 40 […] The post Cine este noul iubit milionar al Simonei Halep. A scos-o la o cină (mai mult decât) intimă! Primele imagini + amănunte de ultimă oră appeared first on Cancan.ro.