Firea anunţă că ar candida la prezidenţiale dacă e considerată optimă de către PSD-ALDE-Pro România

14:00

"Sunt un om operat de două săptămâni şi jumătate. Mâine, împlinesc 3 săptămâni, mă simt bine, de luni sunt la serviciu. A fost o ultimă intervenţie, organismul şi-a revenit, consider că am văzut moartea cu ochii şi consider că văd lucurule cu alţi ochi acum. Au fost momente cunplite pentru famila mea. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu m-a lăsat să intru în panică. Sunt un om credincios din copilărie. Credeam că nu mă mai miră nimic, dar am fost neplăcut suprinsă să aflu că au fost persoane importa...