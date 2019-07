Turcia: 14 morţi într-un accident de microbuz care transporta migranţi

14:30

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi că nu a primit încă un răspuns de la şeful statului la propunerile privind numirea unor noi miniştrii la MAI şi MAE, precum şi pentru funcţia de vicepremier pentru parteneriate strategice, dar că nu vede de ce preşedintele Klaus Iohannis le-ar respinge."Nu mi-a răspuns domnul preşedinte. Ştiţi foarte bine, conform Codului administrativ, are la dispoziţie 10 zile în care poate să dea un răspuns. Eu sper că acest răspuns să fie pozitiv, pentru că am venit cu o echipă de oameni competenţi, oameni care au mai fost miniştri, deci nu văd de ce domnul preşedinte ar da un răspuns negativ ", a declarat Viorica Dăncilă, joi, la conferinţa extraordinară de alegeri a Organizaţiei Judeţene Mehedinţi a PSD, întrebată dacă preşedintele i-a dat un răspuns cu privire la noile propuneri de miniştri.Premierul a subliniat că în funcţie de răspunsul şefului statului va lua o decizie, inclusiv în CExN al PSD."Nu vreau să fac scenarii, cred că este mai bine să aşteptăm să vedem răspunsul de la Cotroceni şi pe urmă, împreună cu colegii din Comitetul Executiv Naţional, vom lua o decizie. Am spus acest lucru şi de fiecare dată când am ocazia îl repet: nu vreau să iau o decizie singură, de aceea suntem un partid puternic, de aceea avem foruri statutare, pentru ca aceste decizii să le luăm împreună şi aşa voi proceda pe viitor. (...) Haideţi să ajungem acolo, haideţi să nu pornim de la reaua credinţă. Am văzut că a existat această rea credinţă de-a lungul timpului şi că au fost multe momente în care s-a încercat blocarea activităţii guvernamentale. Dar să vedem ce se întâmplă acum şi vă asigur că vom lua o decizie, o decizie pe care, aşa cum am spus, o vom stabili împreună", a mai declarat Dăncilă.Alături de premier, la conferinţa de alegeri a social-democraţilor din Mehedinţi se mai află, printre alţii, Eugen Teodorovici, preşedintele executiv al PSD şi ministrul Finanţelor Publice, şi Mihai Fifor, secretarul general al PSD. AGERPRES/(A - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Gabriela Badea)