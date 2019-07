ALERTĂ! TĂRICEANU cere demisia lui IOHANNIS: ”A atras poporul într-o aventură nesăbuită”

11:50

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, afirma ca, timp de un an si jumatate, oamenii au vazut o figura distorsionata a premierului Viorica Dancila, adica "am vazut ce a vrut presedintele partidului nostru, la un moment dat, sa se vada: un om slab, un om manevrabil". El spune ca Dancila este insa "un om foarte hotarat, un om foarte onest, un om care se pricepe sa coaguleze echipa". "Are toate datele necesare pentru a putea intra intr-o batalie de la egal la egal cu Klaus Iohannis si va spun ca o sa vedeti un meci foarte interesant daca Viorica Dancila o sa decida sa candideze", adauga Fifor. "Premierul Romaniei incepe sa se deseneze asa cum este in realitate. Din pacate, am vazut intr-un an si jumatate o figura distorsionata. Am vazut ce a vrut presedintele partidului nostru, la un moment dat, sa se vada: un om slab, un om manevrabil, un om care nu reuseste sa articuleze foarte bine politica la varf a Guvernului si care depinde de el. Cei care o cunosc pe Viorica Dancila, premierul Romaniei, si care o cunosc asa cum este cu adevarat constata ca avem in fata un om foarte hotarat, un om foarte onest, un om care se pricepe sa coaguleze echipa si asta va poate spune orice ministru din cabinet, si eu am avut bucuria sa fiu ministru in cabinetul Dancila, si un om care nu refuza lupta niciodata si o joaca metodic", a spus Mihai Fifor, miercuri seara, la TVR. El a adaugat ca toate proiectele politice pe care le-a pus in practica Dacila in ultima perioada "au iesit". "Nimeni nu dadea sanse premierului Romaniei ca va putea sa supravietuiasca unui dezastru al partidului, asa cum a fost in 26 mai, si cu toate acestea suntem aici, partidul s-a innoit la Congres, avem o echipa manageriala noua, umblam in tara, oamenii o apreciaza pe Viorica Dancila cunoscand-o si intrand in legatura cu domnia sa si va spun ca avem in fruntea partidului un om extrem de determinat sa duca partidul intr-o etapa viitoare. Are toate datele necesare pentru a putea intra intr-o batalie de la egal la egal cu Klaus Iohannis si va spun ca o sa vedeti un meci foarte interesant daca Viorica Dancila o sa decida sa candideze", a spus Mihai Fifor. El a sustinut ca una dintre erorile PSD a fost legata de mesajul transmis public, in sensul in care s-a pus foarte mult accentul pe mesajele legate de justitie. "O alta eroare a fost aceea ca ne-am inchis fata de electoratul nostru. Noi nu am mai comunciat cu oamenii nostri si asta s-a vazut in sanctiunea pe care am primit-o de la peste un milion si jumatate de romani, electoratul nostru care nu s-a dus sa voteze cu altcineva, dar nu a mai iesit la vot", a afirmat Fifor.