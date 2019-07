Când se culege cătina? Multă lume nu ştie şi face o mare greşeală

Catina, cunoscuta si sub numele de catina alba sau catina de rau, este o specie de ta din flora spontana foarte raspandita in tara noastra datorita rezistentei deosebite fata de conditiile pedoclimatice, dezvol-tandu-se bine mai ales in zonele deluroase din Muntenia, Moldova si Dobrogea. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea