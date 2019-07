„Gândurile lui Cristoiu”: Decizia CCR este o lovitură pentru Iohannis / La ce a fost pe 10 august, Carmen Dan trebuia să-şi dea demisia a doua zi / Firea l-a scos din joc pe Tăriceanu

17:50

Primarul oraşului Mărăşeşti, Valerică Dorel Chitic, a fost condamnat, joi, de magistraţii Judecătoriei Panciu la 1 an şi 6 luni de închisoare cu suspendare, pentru infracţiunea de conflict de interese în formă continuată. În plus, judecătorul a decis că timp de trei ani acesta nu mai poate fi ales în nicio funcţie publică şi nu are dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. De asemenea, primarul va fi obligat să presteze muncă în folosul comunităţii la o şcoală din...