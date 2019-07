Von der Leyen avertizează împotriva aplicării unui tratament inechitabil statelor din Estul Europei

19:40

Jucătoarea de tenis Patricia Ţig a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că se bucură de victoria în faţa principalei favorite, letona Anastasija Sevastova, pentru că şi-a luat revanşa după înfrângerea suferită în faţa ei în urmă cu trei ani, tot la BRD Bucharest Open."Dacă ne bazăm pe clasament, probabil că aceasta a fost victoria carierei pentru mine. Dar eu sper să vină şi altele mult mai importante. Ştiam că Sevastova are un joc variat, eu am încercat să nu îi dau ritm şi să atac atunci când am ocazia. Mi-am luat revanşa după înfrângerea de acum trei ani. Mi-am dorit foarte mult victoria în acest meci. Chiar sunt foarte, foarte bucuroasă că am reuşit să câştig şi să joc exact cum mi-am dorit şi plănuit. Nu pot să spun eu că e surpriza turneului, probabil că se poate spune şi aşa. Eu nu mă simt inferioară niciunei jucătoare, ştiu că pe terenul de tenis am şansa mea să câştig dacă fac tot ce ţine de mine", a afirmat Ţig."Sevastova este un model de jucătoare pentru mine pentru că ştie să anticipeze ce urmează să facă adversara ei. Ştie să te pună foarte mult în dificultate, practic e modul în care şi eu vreau să joc tenis de acum înainte. M-am uitat mereu la meciurile Simonei Halep, dar în rest nu pot să zic că mi-a atras atenţia un turneu anume. Pur şi simplu am urmărit fetele jucând şi acum văd tenisul cu alţi ochi faţă de cum îl vedeam înainte", a adăugat ea.Jucătoarea în vârstă de 24 de ani a menţionat că a decis să se retragă din proba de dublu, acolo unde juca alături de Irina Bara, pentru a nu risca să se agraveze accidentarea de la încheietura mâinii stângi după ce a căzut în finalul partidei cu Sevastova."O să joc mâine la simplu, nu e nimic grav. Am căzut pe încheietură. Nu pot să joc dublu pentru că nu pot să risc o accidentare mai mare având în vedere că am şi alte turnee după BRD Bucharest Open. Am rămas trei fete în continuare în turneu, poate câştiga o româncă. Şi chiar ar fi frumos să câştige o româncă turneul de aici. Cred că publicul asta îşi doreşte şi o să încercăm să îi oferim această bucurie", a explicat ea.Ţig speră ca tenisul românesc să cucerească o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. "Ar fi frumos ca tenisul românesc să câştige o medalie la Jocurile Olimpice. Cred că există şanse la fiecare probă şi chiar mi-aş dori să se întâmple lucrul acesta. Şi pentru noi, ca jucători, dar şi pentru viitorii campioni", a afirmat jucătoarea.Jucătoarea română Patricia Ţig, venită din calificări, a realizat joi surpriza în optimile turneului BRD Bucharest Open, eliminând-o pe campioana en titre şi principala favorită, letona Anastasija Sevastova, scor 6-2, 7-5, şi calificându-se în sferturile de finală.Ţig şi-a luat revanşa după înfrângerea suferită în singura întâlnire cu Anastasija Sevastova, în 2016, tot la BRD Bucharest Open, când era eliminată în optimi (scor 6-2, 6-2). Acum, jucătoarea în vârstă de 24 de ani, care nu are loc în clasamentul WTA, a avut nevoie de 1 oră şi 39 de minute pentru a câştiga în faţa numărul 11 mondial.În sferturi, Ţig o va avea ca adversară pe cehoaica Kristyna Pliskova, cap de serie numărul opt. AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Gabriela Badea)