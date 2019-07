Marele premiu la Loto 6/49, de aproape un milion de euro, a fost câştigat cu un bilet de 15,5 lei

20:40

Antrenorul formaţiei FC Voluntari, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că echipa sa nu a avut rezultate foarte bune cu FC Botoşani în ultimii ani, dar speră ca sâmbătă să reuşească să câştige partida din cadrul etapei a II-a a Ligii I."Sâmbătă avem un meci foarte dificil pentru că jucăm cu o echipă foarte bună. Noi nu am făcut foarte des rezultate bune acolo şi nu va fi uşor. O echipă bună şi nu a schimbat mulţi jucători. E o echipă omogenă din câte am văzut, joacă la fel ca anul trecut, e o echipă dificilă. Dar noi mergem încrezători acolo, vom încerca să câştigăm meciul şi sper că ne vom face treaba. Chiar dacă nu avem lotul complet. L-am luat pe Papazoglou, este un jucător bun, eu l-am cerut, acum să sperăm că va face o treabă bună la noi. Ne lipsesc trei-patru jucători. Vor veni şi jucători străini, aşa cum se întâmplă şi la celelalte echipe. Eu nu vreau jucători foarte mulţi, dar vreau jucători buni care pot să facă treabă", a declarat Bergodi.Tehnicianul italian apreciază că la început de sezon majoritatea echipelor de Liga I sunt în căutări, neavând loturile complete."Acum la toate echipele există schimbări de jucători, toate echipele caută o identitate de joc, în primele patru echipe am văzut loturi bune. Dar toate celelalte au probleme, zic eu. Nu este uşor să ai un început bun de sezon, pentru că vin jucători noi şi se adaptează mai greu. Eu sunt convins că vom face treabă bună, speram însă să vină jucătorii mai devreme, dar cred că avem tot timpul să creăm o echipă foarte bună şi performanţă bună, să avem un campionat mai liniştit", a mai spus Bergodi.Jucătorul Nicolas Gorobsov, ajuns la FC Voluntari în urmă cu două săptămâni, a afirmat că s-a integrat foarte repede în lotul pregătit de Bergodi."La Botoşani se câştigă puncte foarte greu dar mergem cu încredere, cu tupeu, cu dorinţa de a câştiga. Ne-am pregătit bine săptămâna asta, acum ce este mai important, este să câştigăm meciul. Eu cred că m-am adaptat bine la Voluntari. Am ajuns de două săptămâni şi din păcate nu am reuşit să fac pregătirea, pentru că am ajuns târziu. Am găsit un grup foarte frumos, unit, şi m-am adaptat foarte bine şi repede", a spus Gorobsov.El a precizat că nu a avut discuţii în ceea ce priveşte un posibil angajament cu FC Dinamo, ci doar o discuţie cu Mircea Rednic, pe vremea când acesta antrena formaţia alb-roşie.Partida FC Botoşani - FC Voluntari, din cadrul etapei a II-a a Ligii I, se va disputa sâmbătă, de la ora 18:00.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Irina Giurgiu)