HERMANNSTADT - GAZ METAN, liveTEXT de la 18:00 » Derby pentru supremație în județul Sibiu: echipe probabile + cote

Corneliu Papură (45 de ani) a calificat-o pe U Craiova în turul II preliminar al Europa League, după ce oltenii au învins-o în două rânduri pe Sabail, cu același scor, 3-2.Vezi AICI desfășurarea partideiAntrenorul oltenilor a vorbit la finalul meciului despre această calificare și s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi.„Important este că am reușit să câștigăm. Am cam suferit pe final. Am văzut o relaxare la 2-0. ...