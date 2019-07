O PERSONALITATE PE ZI: Înotătoarea Diana Mocanu

10:20

Iubitele personaje din "Lion King", una dintre animaţiile celebre scoase de studiourile Disney, revin la viaţă într-un remake extrem de realist, realizat cu ajutorul celor mai moderne programe de animaţie pe calculator.Regizorul Jon Favreau, mai degrabă cunoscut ca actor dar care a reuşit să surprindă în urmă cu 3 ani cu un alt remake după o celebră animaţie Disney, "The Jungle Book" (Cartea Junglei), a colaborat pentru realizarea producţiei "Lion King" cu actorii Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen şi Chiwetel Ejiofor, care şi-au împrumutat vocile personajelor principale. O altă lansare interesantă pentru acest sfârşit de săptămână este cea a documentarului "David Crosby: Remember My Name", în regia lui A. J. Eaton. Documentarul îi oferă cantautorului american David Crosby (din formaţiile Byrds and Crosby şi Stills & Nash) ocazia să-şi povestească viaţa şi să vorbească despre planurile de viitor pe care le are la 77 de ani. Thriller-ul "Into the Ashes", în regia lui Aaron Harvey, cu Frank Grillo, Luke Grimes, Marguerite Moreau şi James Badge Dale în rolurile principale, spune povestea unui bărbat cu un trecut marcat de legăturile cu lumea interlopă care doreşte să-şi schimbe viaţa şi se căsătoreşte cu femeia pe care o iubeşte şi-şi ia o slujbă cinstită. Trecutul de care încearcă să fugă îl ajunge însă din urmă. Drama "At War", în regia lui Stéphane Brizé, prezintă povestea angajaţilor unei fabrici care află că vor rămâne fără un loc de muncă pentru că fabrica în care lucrează se va închide, după ce conducerea le promisese că îşi vor păstra locurile de muncă. Unul dintre angajaţi preia sarcina de a lupta cu conducerea fabricii pentru menţinerea locurilor de muncă. Din distribuţie fac parte actorii Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie şi David Rey. "Rosie" este tot o dramă, un film ce spune povestea unei mame care trebuie să-şi protejeze copiii după ce proprietarul apartamentului în care aceştia locuiau ia decizia de a vinde imobilul, iar familia rămâne pe drumuri. Regia acestui film este semnată de Paddy Breathnach, iar în rolurile principale pot fi urmăriţi Sarah Greene, Moe Dunford, Ellie O'Halloran şi Ruby Dunne. Documentarul "Streetwise" a fost realizat în anul 1984 însă va fi relansat de vineri pe marile ecrane din SUA. Pelicula, în regia lui Martin Bell, prezintă într-o manieră deloc cosmetizată viaţa adolescenţilor care trăiau pe străzile din Seattle la începutul anilor '80.AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Mariana Ionescu, ditor online: Adrian Dădârlat)