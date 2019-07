IOHANNIS, acuzat de o faptă pe care el o tot invocă PSD

08:40

Primarul orasului Marasesti, din judetul Vrancea, a fost condamnat, joi, de Judecatoria Panciu pentru conflict de interese in forma continuata la inchisoare cu suspendare. Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata cu recurs in termen de 10 zile. Social-democratul Valerica Dorel Chitic a fost condamnat, joi, de magistratii Judecatoriei Panciu la 1 an si 6 luni de inchisoare cu suspendare, pentru infractiunea de conflict de interese in forma continuata. In plus, judecatorul a decis ca timp de trei ani acesta nu mai poate fi ales in nicio functie publica si nu are dreptul de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat. De asemenea, primarul va fi obligat sa presteze munca in folosul comunitatii la o scoala din judet sau chiar la primaria pe care o conduce. In decizia Judecatoriei se arata ca " (...) obliga inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere sa presteze o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 90 de zile in cadrul Primariei Marasesti, judetul Vrancea, sau Scolii Generale Pufesti, judetul Vrancea, sens in care consilierul de probatiune, pe baza evaluarii initiale, urmeaza a decide in care din cele doua entitati din comunitate mentionate urmeaza a se executa obligatia si tipul de activitate". Procesul primarului din Marasesti a inceput in iunie 2017. Edilul a fost trimis in judecata dupa ce Agentia Nationala de Integritate a descoperit faptul ca in calitate de primar al orasului Marasesti a participat la luarea unor decizii in relatia Primariei cu o firma la care primarul era actionar unic. Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Panciu in vederea verificarii informatiilor, iar primarul a ajuns in fata judecatorilor.