A fost cutremur de 5,3 grade în urmă cu doar câteva momente

09:30

Delia este o artistă nonconformistă, care încearcă de fiecare dată să aducă ceva nou, fie că este vorba despre un concert, un videoclip sau o ședință foto. Cântăreața se bucură de un succes impresionant, pentru care muncește foarte mult, însă nu este ferită și de cârcotași. Recenr, vedeta a postat o imagine pe rețelele de […] The post Delia, imaginea pentru care au criticat-o fanii: “Îți stă tare urât, păcat… ai o voce frumoasă” appeared first on Cancan.ro.