INTERVIU INTEGRAL Gândurile lui Cristoiu: Toate sondajele arată că doamna Dăncilă va fi candidatul PSD la prezidenţiale, iar declaraţiile Gabrielei Firea fac parte dintr-un joc politic

18:00

„Anunţasem iniţial că undeva în luna septembrie vom lansa documentaţia pentru Autostrada Nordului. După discuţia de aseară, am discutat şi cu compania şi cu cei de la achiziţii, am trezit pe toată lumea aseară, până pe 15 august lansăm documentaţia pentru Autostrada Nordului. Aşa am primis, aşa vom face. Domnul primar de la Beclean i-am spus că în momentul în care finalizează documentaţia, studiul de fezabilitate, în două luni de zile lansăm noi proiectarea şi execuţia”, a declarat Răzvan Cuc, l...