La câte operații estetice a apelat Carmen de la Sălciua de-a lungul timpului. Nu o recunoști

Un motociclist din Belgia a fost rupt cu bătaia de trei ciobani din statul Colibița, județul Bistrița-Năsăud. Acesta a fost căsăpit după ce a "îndrăznit" să le ceară scuze că s-au speriat caii de sunetul motoarelor. Astfel, bunul simț și buna intenție a unui belgian au fost „răsplătite" cu bâte și ciomege în cap de […]