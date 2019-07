Tenis: Irina Begu - Sunt dezamăgită, faptul că am fost pasivă m-a costat

Jucătoarea de tenis Irina Begu a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă, că este dezamăgită de eliminarea din sferturile de finală ale BRD Bucharest Open, precizând că în partida cu Laura Siegemund a costat-o faptul că a fost pasivă în joc."Sunt dezamăgită, mi-aş fi dorit să câştig acest meci. Dar asta este, dintr-un motiv am pierdut şi trebuie să lucrez la asta. S-a întâmplat la mai multe meciuri anul acesta să conduc şi nu am reuşit să închei. Din păcate am fost un pic cam pasivă la 5-3, când am servit şi... practic la nivelul acesta când nu eşti tu cel care îşi face punctele şi încearcă să dicteze, practic nu poţi să aştepţi greşeala adversarului. Faptul că am fost pasivă şi nu am avut curaj să lovesc mingea m-a costat", a afirmat Begu.Jucătoarea română speră să reuşească mai mult în proba de dublu, acolo unde împreună cu Raluca Olaru va juca în semifinale cu perechea română Jaqueline Cristian şi Elena-Gabriela Ruse. "Voi încerca să fac un rezultat cât mai bun în proba de dublu", a afirmat Begu.Jucătoarea română Irina Camelia Begu (112 WTA) a fost eliminată, vineri, în sferturile de finală la BRD Bucharest Open după ce a fost învinsă de Laura Siegemund (Germania), scor 7-5, 6-2.Begu, care a avut nevoie de îngrijiri medicale la un deget în finalul primului set, a fost nevoită să se recunoască învinsă în faţa favoritei numărul 6 după o oră şi 57de minute.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Irina Giurgiu)

