Giulia Anghelescu, criticată dur de fani din cauza fotografiilor sexy: “De ce toate vedetele se pozează aşa?”

15:10

Biletul Zilei de astăzi cuprinde trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Vom miza cu încredere pe dueluri din Liga 1, dar și din Elveția și Croația. Iată cum pariem: Prima selecție de pe Biletul Zilei vine de la duelul dintre Chindia Târgoviște și Viitorul. Oaspeții sunt clar favoriți în […] The post Biletul Zilei »» Mizăm pe fotbal pentru un debut de week-end „verde!” appeared first on Cancan.ro.