Arcul de Triumf și sediul COSR, iluminate în roșu cu ocazia Light Up Red

21:30

Târgul meşterilor populari din România reuneşte, de vineri până duminică, la Oradea, 130 de meşteri populari din zone geografice şi etnografice cunoscute ale ţării, dar şi din străinătate.Târgul are loc în Parcul "Nicolae Bălcescu", un spaţiu deja tradiţional pentru această manifestare."Avem un gând al împlinirii la debutul acestei ediţii. Am început în anul 1994 cu 54 de meşteri şi iată, astăzi, avem constant 130 de meşteri, în ultimii ani desigur, care reprezintă toate meseriile tradiţionale din România. Majoritatea sunt maturi, creatori recunoscuţi, la care se adaugă, la această ultimă ediţie, meşteri tineri care ne dau speranţa că meşteşugurile tradiţionale vor fi continuate", a declarat, pentru AGERPRES, iniţiatorul şi organizatorul acestui târg, Aurel Chiriac, directorul Muzeului Ţării Crişurilor.Oferta celor 130 de meşteri populari este foarte diversă, pentru a satisface cererea orădenilor şi a turiştilor pentru arta populară. Expozanţii producători vin din Maramureş, Bucovina, Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Banat, Transilvania, Crişana etc., dar şi din Ungaria, Serbia, Republica Moldova - Basarabia, chiar şi din Camerun.Publicul vizitator poate admira şi achiziţiona o diversitate impresionantă de obiecte create de aceştia: ceramică, obiecte de fier, lemn, papură şi împletituri din nuiele, piese textile, port popular tradiţional şi vestimentaţie inspirată din acesta, obiecte din piele, marochinărie, podoabe, jucării din lemn, ceramică neagră, măşti, pictură naivă, icoane pe sticlă, ouă încondeiate, turtă dulce, plăcinte, colac secuiesc, plante medicinale şi extracte, instrumente muzicale - vioară cu goarnă, ţitere etc. Foto: (c) Eugenia Paşca/AGERPRES FOTOPentru a marca ediţia cu numărul 25, încheiată anul trecut, muzeul a editat un album retrospectiv, voluminos, în 315 pagini, care consemnează un inventar al meşterilor populari care au venit la târgul orădean începând din 1994."Descoperim aici un sfert de veac de viaţă cu toţi meşterii, prieteni constanţi ai noştri şi ai târgului de la Oradea. Această carte este importantă pentru că sunt vizualizaţi toţi meşterii care au fost aici, chiar dacă au participat o singură dată şi sunt păstraţi în memorie meşterii care au murit, recunoscuţi pentru creaţia lor de artă populară", a spus Aurel Chiriac.Fiecare meşter popular va primi sâmbătă câte un asemenea volum, în semn de apreciere a muncii lor creative.Pe parcursul celor trei zile, atmosfera de cânt şi voie bună va fi întreţinută printr-un program de spectacole de muzică populară susţinut de 14 ansambluri folclorice şi 20 de solişti din judeţul Bihor. Ei au fost selectaţi şi invitaţi de specialiştii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT) Bihor. Foto: (c) Eugenia Paşca/AGERPRES FOTOPotrivit directorului CJCPCT, Mircea Jacan, în judeţul Bihor sunt în jur de 70 de ansambluri folclorice, unele de mare şi veche tradiţie, altele apărute pe parcurs, multe sub auspiciile autorităţilor locale. Important este, a precizat acesta, că "tradiţiile continuă, că mai sunt tineri, copii şi pasionaţi de acest domeniu, al muzicii şi dansului popular".La această ediţie a târgului, invitaţi speciali sunt copiii de la Asociaţia "Micul beiuşean", care sub îndrumarea profesoarelor Ana Florea şi Anca Ille vor susţine diverse demonstraţii de meşteşuguri tradiţionale.Târgul meşterilor populari din România este organizat de 26 de ani de Muzeul Ţării Crişurilor, în colaborare cu Consiliul Judeţean Bihor şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bihor, în parteneriat cu Asociaţia "Prietenii Muzeului Ţării Crişurilor". AGERPRES/(A-autor: Eugenia Paşca, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu, editor online: Irina Giurgiu)