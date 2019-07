Adriana și Valentin au câștigat, în 2016, sezonul 5 al show-ului “Mireasa pentru fiul meu” de la Antena 1. Deși au trecut 3 ani de atunci, cei doi nu au primit niciun ban din marele premiu de 50.000 de euro. Scandalos ce a urmat

19:10

Carmen de la Sălciua este o femeie frumoasă şi o artistă cu mult talent.Trebuie, însă, să recunoaştem că vizita pe care a făcut-o medicului estetician este şi ea una care şi-a pus accentul enorm în schimbarea îndrăgitei artiste. Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai admirate şi frumoase artiste din showbiz, dar chiar şi […] The post La câte operații estetice a apelat Carmen de la Sălciua de-a lungul timpului. Nu o recunoști appeared first on Cancan.ro.