Marius Comănescu, despre relația dintre Simona Halep și Sorana Cîrstea: „Nu cred că e o problemă dacă nu sunt prietene”

Gică Hagi s-a arătat extrem de nemulțumit de jocul Viitorului din victoria de pe terenul Chindiei Târgoviște, scor 1-0, partidă disputată pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.„Sunt fericit pentru puncte. Cred că Dumnezeu ne-a dat aceste puncte. Am avut puține ocazii, ritmul jocului a fost greoi. Am avut probleme în apărare. Cred că și Chindia putea câștiga meciul. Noi am avut noroc cu execuția foarte bună a lui Eric. ...